Weekend con cinema, teatro, musica e poesia nel sud pontino

Un weekend ricco di appuntamenti nel sud pontino. A Ponza oggi e domani ultime due giornate del Festival “Corti sul mare”. La kermesse, che si avvale della direzione artistica di Ovidio Martucci, con Demetra Hampton madrina ufficiale e l’attrice Nadia Bengala come testimonial, comprende 29 corti, di cui sei fuori concorso e tre film a lungometraggio alla fine di ogni serata: oggi “Dolcemente complicate”per la regia di Angelo Frezza e Rosario Petix e domani “Preludio” con Isabella Rossellini, Franco Nero, Alessandro Haber, Demetra Hampton, Daniela Giordano e Alessio Boni, per la regia di Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari. E oggi alle 18, in apertura, la proiezione esclusiva di “Poveglia l’isola maledetta”. E omaggio a Franca Valeri, scomparsa a 100 anni. A Formia, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, si svolgeranno, oggi e domani, dalle 15 alle 18, tre appuntamenti. Il primo alla Tomba di Cicerone, con visite guidate e una mostra di monete romane “Le monete al tempo di Cesare e Cicerone”, la collezione di Salvatore Gonzalez esposta nel Museo del Fronte e della Memoria. L’altro percorso è all’area archeologica Caposele, un viaggio nella vita quotidiana dell’antica Formiae, e il terzo è al Cisternone romano (I secolo a.C.). Stasera, invece, alle 20.30, nell’area Caposele la compagna Imprevisti e Probabilità metterà in scena lo spettacolo “Dittico Horovitz”, per la regia di Raffaele Furno. A Gaeta oggi alle 19.30 visita guidata e proiezioni al mausoleo di Lucio Sempronio Atratino. Più a sud, a Castelforte, nell’ambito della 13^ rassegna “Diamo voce agli autori locali”, incontro stasera alle 20.30 in piazza San Michele, a Suio alta, con Jason Forbus, Beatrice Marrocco e Maria Stamegna e intermezzi musicali del Terrunica Etno Trio. Domani in piazza dell’Emigrante a Castelforte, alle 19.30 animazione con il Bertolt Brecht e alle 20.30 incontro con Nichi Vendola e alle 21.30 concerto folk-rock con Enrico Capuano e la Tammurriata Moderatrice Rossella Tempesta e letture a cura di Paola Iotti. A Itri, infine, oggi all 17, alla “Valle dei Re”, si terrà la premiazione della XXIII edizione del Premio nazionale di poesia Mimesis, promosso dall’omonima associazione.