Weekend per appassionati d'arte: gli appuntamenti a Latina e provincia

Fine settimana con appuntamenti da non perdere per gli appassionati d’arte. Si terrà oggi, alle 18, al Mug - Museo Giannini di Latina, l'inaugurazione di “Misure e nuovi equilibri”, la mostra personale di Marcello Norcia, artista e architetto affermato, figlio del celebre scultore Domenico Norcia, autore di importanti opere tra cui la statua di Padre Pio collocata nei fondali delle Isole Tremiti. E' nello stimolante laboratorio paterno che Marcello cresce, dimostrando sin da bambino sensibilità artistica e talento creativo.

Collabora a prestigiose opere commissionate al padre da Banca d’Italia, IRI, Società Autostrade, Città del Vaticano, Telecom e Museo dell’Opera del Duomo di Bari. Nei locali del Mug di Latina, Marcello Norcia presenterà una parte della sua vasta produzione artistica che comprende sculture, opere pittoriche e oggetti di design.

In occasione del vernissage sarà presentata anche la sua monografia d'arte a cura di Francesco Tetro con i contributi critici di Gaetano Cristino e Nicola Gentile. La mostra sarà visitabile sino al 25 giugno dalle ore 11 alle 12:30 e dalle 18 alle 21.

Le opere di Sergio Ban per un intero anno impreziosiranno i locali della nuova sede di radiologia senologica dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La mostra di pittura a cura di Fabio D’Achille in collaborazione con l’associazione Sergio Ban, è stata presentata ieri durante l’inaugurazione del nuovo mammografo digitale che farà parte del poliambulatorio del primo piano del nosocomio. L’iniziativa rientra nell’ambito della proposta “L’arte incontra la cura e la prevenzione in ospedale” di Mad in sinergia con la Breast Unit dell’Asl di Latina.

Nuova tappa del progetto “Il Sentiero di Circe” promosso da Circe aps. Oggi l’iniziativa arriva nel cuore del centro storico di Sabaudia: dalle 17 alle 20, i partecipanti saranno accompagnati da Giancarlo De Petris, sketcher di Latina specializzato nei tagli architettonici e noto anche in Francia per i suoi scorci di Venezia e del territorio pontino. Il raduno si terrà in piazza Circe alle 17. La partecipazione è libera. Info: circe.aps@gmail.com.

Prosegue inoltre, fino al prossimo 25 giugno, nello Spazio Comel di Latina “Attimi”, personale dell’artista romano Claudio Marinone, vincitore del Premio del Pubblico della IX edizione del Premio Comel. La mostra è curata dall’antropologa e critica Dafne Crocella. Aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20.