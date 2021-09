Lunedì 27 Settembre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 10:42

I candidati sindaco si preparano agli ultimi sette giorni di campagna elettorale. Quelli più duri, probabilmente quelli decisivi. Damiano Coletta punta sui progetti. A cominciare da questa mattina, alle 10, all'Hotel Europa alle 10, verrà presentato quello del Tecnopolo con cui il Comune punta ad accaparrarsi una fetta dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Siamo uno dei pochi Comuni del centrosud ad averlo presentato e ora è all'esame del Mise» ha detto più volte Coletta. Oggi entrerà nei particolari con i protagonisti del progetto ambizioso. Giovedì invece, presso la Pucceria, dalle 17.30 verrà presentato il progetto del nuvo Mercato Coperto. Quanti ai nomi, oggi pomeriggio arriva a Latina Elly Schlein in piazza del Quadrato alle 17:45, mentrte giovedì l'assessore regionale Di Berardino parlerà di Università e formazione. Gran finale poi in viale Italia, venerdì sera dalle 21: scelta scaramantica, è qui che si chiuse la campagna elettorale del 2016 che portò all'elezione del sindaco.



Vincenzo Zaccheo al momento, almeno stando al suo entourage, non ha ancora scelto dove chiudere la campagna elettorale. In settimana per sostenerlo arriveranno a Latina Matteo Salvini, mercoledì, e Maurizio Gasparri, giovedì mattina. Sulla location l'entourage di Zaccheo non si sbilancia: «Non abbiamo ancora deciso». Ha deciso invece Annalisa Muzio che venerdì sera chiuderà in largo Palos de la Frontera, proprio alle spalle di piazza del Popolo oltre le colonne dell'Intendenza di Finanza. Antonio Bottoni ha scelto invece di chiudere giovedì sera dalle 19 a Borgo Piave con il concerto di una cover band dei Queen e con interventi brevi del candidato sindaco e dei candidati delle liste.

Il candidato sindaco è tornato ieri sulla vicenda della variante per l'ampliamento del Nol prendendosela con il centrodestra: «Nessuno tra i sostenitori di Zaccheo e i sodali di Raimondo Tiero (che con la sua presenza in commissione Attività Produttive ha garantito il numero legale fondamentale per portare il punto in consiglio) si sente di prendere una posizione nel merito della questione?».

Nicoletta Zuliani invece sta ancora valutando, il 30 settembre ha organizzato (ore 18.30, circolo cittadino) il convegno Donne e domocrazia, dall'Afghanistan una sfida globale organizzata da Europa + a cui parteciperà il sottosegretyario agli Esteri Benedetto Della Vedova e la deputata del parlamento afgano Fawzia Koofi.

