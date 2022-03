Elezioni a Latina, concluso il riconteggio delle schede: l'esito atteso in mattinata

Si sono concluse ieri sera le operazioni di verifica delle schede delle elezioni amministrative di Latina. Il verbale finale è atteso per stamattina. In base alle prime indiscrezioni, delle 33 sezioni contestate nel ricorso presentato da due ex candidati nella lista Latina nel cuore a supporto della candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo, e da un cittadino, sarebbero state riscontrate mancate corrispondenze in dieci di queste. Mancate corrispondenze, in particolare, tra le schede timbrate all'inizio delle operazioni di voto, schede votate, e schede vidimate avanzate, al termine delle operazioni.



La verifica delle schede nasce dal ricorso al Tar presentato nel novembre scorso, all'indomani della vittoria di Damiano Coletta alle elezioni, contro il risultato del primo turno, quando la coalizione di Vincenzo Zaccheo ottenne il 53% con il premio di maggioranza, mentre il candidato sindaco del centrodestra si fermò al 48,30%, mancando quindi il 50% e l'elezione per poche centinaia di voti.



In quel ricorso, si ipotizzò che in 33 sezioni elettorali delle 116 totali di Latina (circa un terzo, dunque) potrebbero essersi verificate eventuali e ipotetiche irregolarità: le schede non reperibili, ipotizzate nel ricorso, sarebbero molte centinaia: solo per citare alcune delle 33 sezioni citate nel ricorso, mancherebbero 332 schede nella sezione 7, 140 nella sezione 40, 324 nella sezione 83, 287 nella sezione 68. Il Tar esaminò il ricorso e lo giudicò ammissibile, chiedendo alla Prefettura di eseguire il riconteggio, alla presenza dei legali delle parti, con lo scopo precipuo di accertare se siano stati meri errori materiali, oppure se veramente le schede siano sparite.

Per stamattina dunque è atteso il verbale finale in cui saranno contenuti i numeri precisi delle schede e delle sezioni in cui sarebbero state riscontrate delle irregolarità. Una ulteriore relazione sarà inviata ai giudici amministrativi, in vista dell'udienza nel merito, fissata per il 7 luglio.

An. Ap.

