Una testimone ha assistito a quanto avvenuto sulla Pontina: «Sono salva per miracolo. Stavo andando a lavoro a Sabaudia e ho visto una parte della strada che franava, ho fatto in tempo a passare proprio quando franava il resto. Sono finita fuori strada, ma l'altra macchina è sprofondata, c erano due persona e una è riuscita ad uscire» © RIPRODUZIONE RISERVATA