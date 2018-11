Voragine sulla Pontina, riprese le ricerche del disperso. Strade interrotte: la viabilità alternativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono riprese le ricerche di Valter Donà, l'uomo di 68 anni disperso da ieri mattina dopo che la sua auto è finita in una voragine sulla Pontina, tra San Felice Circeo e Terracina.Personale dei Vigili del Fuoco è di nuovo nella zona di "San Vito" al chilometo 97+700 della Regionale per l'attività di ricerca. La strada resta bloccata, difficoltà si registrano anche sull'Appia e in Prefettura è stato deciso un piano di viabilità alternativa , mentre la Procura indaga su quanto accaduto ieri. Questa mattina il comandante della Polizia stradale di Terracina, Giuliano Trillò, consegnerà una prima relazione al magistrato.Nella giornata di ieri (domenica 25) molte le richieste di soccorso tecnico urgente arrivate ai vigili del fuoco che per far fronte alle centinaia di segnalazioni hanno rafforzato il dispositivo di soccorso sul territorio con il raddoppio del personale In servizio.