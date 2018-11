Voragine sulla Pontina, le ricerche dell'imprenditore di Terracina si spostano verso il mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si spostano verso il mare le ricerche di Valter Donà introvabile dopo quattro giorni, da quel terribile istante di domenica mattina quando la strada Pontina si è aperta sotto la sua Fiat Tipo, inghiottendo la vettura ma soprattutto il 68enne imprenditore edile.Fino a ieri pomeriggio di lui ancora nessuna traccia nonostante le ricerche non arretrino di un passo. I vigili del fuoco con l'Ufficio mobile installato a due passi dalla voragine, i sommozzatori del nucleo Saf che si danno il cambio, le associazioni di protezione civile di Comuni diversi, non soltanto quella di Terracina, e le altre associazioni di volontariato non hanno mai smesso di cercare. Con il trascorrere dei giorni, però, si stanno spingendo verso il mare, dopo aver battuto in entrambe le direzione il canale che passa sotto la strada crollata e che va verso il Sisto.L'inchiesta immediatamente aperta dalla Procura di Latina, che procede per disastro colposo e ha delegato le indagini alla polizia stradale, servirà anche ad accertare se proprio quel corso d'acqua dovrà finire sotto accusa, oltre alla costruzione dell'infrastruttura e lo stato di manutenzione.