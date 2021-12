Volley Serie A3, il campo da gioco è allagato: Opus Sabaudia - Avimecc Modica si gioca a Cisterna

La partita tra Opus Sabaudia e Avimecc Modica, valida per il campionato di pallavolo maschile di serie A3 si sta giocando al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina anziché al PalaVitaletti, di via Conte Verde, a Sabaudia. Il match è iniziato con 40 minuti di ritardo a causa di questo spostamento forzato, imposto dalla presenza di acqua sul campo di gioco di Sabaudia dovuto ad alcune infiltrazioni d'acqua a seguito del temporale che oggi ha investito la zona.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY La Top supera Sabaudia 3-0 buone risposte per coach Soli

Le squadre, gli staff e gli arbitri, si sono così dovuti spostare per giocare sul secondo campo designato che è quello che ospita la Top Volley Cisterna in occasione delle partite di Superlega.

La partita, inoltre, è iniziata con un minuto di raccoglimento (nella foto) in memoria di Salvatore Mambro e Romina De Angelis, due persone legatissime alla pallavolo di Sabaudia. La società di Sabaudia ha ringraziato l'Amministrazione comunale di Cisterna di Latina «per la disponibilità e la rapidità alla concessione dell'utilizzo dell'impianto di gioco».