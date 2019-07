© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina A tre giorni dall’apertura deldi Salsomaggiore Terme (16, 17 e 18 luglio), nel corso dei quali si potranno definire le ultime trattative e perfezionare i contratti con i giocatori ingaggiati per la prossima stagione, le squadre continuano la campagna acquisti.La grossa novità per il 2019/20 del settore maschile è costituita dal ritorno al girone unico per la serie A-2 a 12 squadre e la istituzione della serie A-3, una sorta di “super B” con 23 squadre ammesse che saranno divise in due gironi. Oltre ovviamente alla Superlega. Due le squadre pontine interessate: Top Volley Latina (Superlega) e la Gestioni&Soluzioni Sabaudia (Serie A3) entrambe ufficialmente ammesse dalla Commissione della Lega Volley che ha analizzato le certificazioni allegate alle domande di iscrizione ai rispettivi campionati.La squadra allenata per il secondo anno da coach Lorenzo Tubertini, avrà come campo di Gioco il Palazzetto dello Sport di Cisterna e come avversarie la Cucine Lube Civitanova, la Allianz Milano, la Modena Volley, la Vero Volley Monza, la Kioene Padova, la Sir Safety Conad Perugia, la Gas Sales Piacenza, la Consar Ravenna, la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, l’Itas Trentino, la Calzedonia Verona e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.Nel frattempo lo staff tecnico, d’accordo con la società ha ritenuto di “promuovere” in prima squadra un giovane martello pontino doc. Si tratta di, 18 anni, un metro e 97, nativo del capoluogo pontino e cresciuto con il Sabaudia per poi approdare alla serieC/Under20 della Top.“Una grande emozione, per me indossare la maglia della squadra che da piccolo seguivo sugli spalti - ha commentato il giovane atleta - lavorerò sodo per rendermi utile al coach e alla squadra”.“Si tratta di un ragazzo molto giovane che dovrà faticare e sudare per rendersi utile in una competizione di altissimo livello qual è la Superlega - ha commentato il tecnico- Un’occasione per un ragazzo che ha fatto vedere le sue potenzialità partecipando nella passata stagione a qualche allenamento e che avrà modo di crescere e perfezionarsi”.Per il completamento della squadra manca ancora la panchina della diagonale palleggiatore-opposto. Due “secondi” importanti, attesi per la tre giorni di Salsomaggiore al termine della quale saranno anche resi noti i calendari dei campionati di serie A.Da anni ai vertici del campionato di serie B1 e poi della B unica nazionale, Sabaudia torna in serie A e affronta con ambizione il nuovo impegnativo campionato di serie A3 al quale risultano iscritte 23 squadre che saranno divise in due gironi.Il campo di gioco continuerà ad essere il palazzetto di via Conte Verde mentre la squadra, tutta ancora da allestire, sarà affidata a38 anni di Mesagne (Brindisi), un ex palleggiatore e da un paio di anni passato al ruolo di coch, lo scorso anno sulla panchina della Gioiella Gioia del Colle, in serie A2.“La mia avventura a Sabaudia inizia all’insegna del massimo entusiasmo - commenta Passaro - Ho trovato un ambiente familiare e stimolante e mi è piaciuto il progetto che riserva un’attenzione particolare al settore giovanile. Stiamo al lavoro per allestire la squadre e cercheremo insieme di costruire un gruppo competitivo”.