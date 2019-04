Volley: la selezione di Latina vince il Trofeo dei Territori femminile superando il Frosinone. Terzo posto per i ragazzi pontini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - La selezione di Latina ha trionfato al Trofeo dei Territori Kinderiadi 2019, competizione organizzata dalla Fipav Lazio e dal Comitato Territoriale di Frosinone che s'è svolta sugli impianti di Alatri e Veroli e che, di fatto, ha messo in mostra il meglio della pallavolo giovanile laziale. La formazione di Tonino Federici ha battuto in finale le coetanee di Frosinone per 2-1.Le ragazze di Tonino Federici si sono imposte in finale 16-14 al tie break dopo aver vinto il primo set 25-19 e perso il secondo 25-23. Queste le 14 campionesse al Trofeo dei Territori: Greta Paniccia (Pallavolo Futura Terracina ’92), Francesca Rufo e Sara D’Atino (Giò Volley Aprilia), Camilla Magrin e Silvia Brizzi (Volley Terracina), Sara Galfano, Giulia Raponi ed Elisa Napolitano (Cosmos Latina), Alessia Rossi (Rainbow Aprilia), Giorgia Di Mario, Anna Zanfrisco e Anna Sabella (N.Golfo Gaeta), Simona Calcagni (Pallavolo Fondi) e Anastasia Conti (Onda Volley).Oltre che da Federici lo staff tecnico è composto da Alfredo Galia e Daniela Rufo, coadiuvati nella giornata di gare finale da Marco Pavani, Roberta Conti e Calogero Di Franco. Latina aveva chiuso in testa il raggruppamento (vittorie con Frosinone, Viterbo e Roma), confermandosi protagonista nella giornata conclusiva vincendo la semifinale ancora contro Roma e la finalissima contro Frosinone. I ragazzi allenati da Andrea Cuco hanno invece perso 2 a 1 contro Viterbo; con lo stesso punteggio battuto Frosinone e poi perso 3 a 0 al cospetto di Roma. Persa la semifinale contro Viterbo 2 a 0, i ragazzi del CQT di Latina hanno chiuso al terzo posto superando Frosinone. Andrea Cuco è stato supportato da Simone Pozzati. Grande soddisfazione per i dirigenti Fipav di Latina con in testa il Presidente Claudio Romano e il dirigente responsabile delle due selezioni, Rolando Radicioni. Un percorso intenso che ha visto Daniela Casalvieri (per il femminile) e Antonio Bove (per il maschile) coordinare il lavoro dello staff tecnico grazie anche al supporto prezioso dei dirigenti Lucio Cappelli e Bruno Bari.