Volley, il libero formiano Salvatore Rossini torna a Modena dopo la parentesi di Trento

Il 10 aprile 2020 il suo addio dopo sei stagioni vissute intensamente in maglia gialloblù, per approdare all'Itas Trentino dove il 1° maggio fu vicecampione d'Europa. A distanza di 411 giorni il libero formiano Salvatore Rossini torna nuovamente a vestire in Superlega i colori del Modena Volley. L'ufficialità è arrivata direttamente dalla presidentessa del club Catia Pedrini che ha annunciato il rientro alla casa madre del 34enne azzurro, il quarto colpo di mercato dopo l'opposto olandese Nimir Abdel Aziz, il palleggiatore brasiliano Bruno Mossa de Rezende e lo schiacciatore francese Earvin Ngapeth.

