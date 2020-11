Volley, il libero formiano dell'Itas Trentino Salvatore Rossini positivo al Covid-19

Anche Salvatore Rossini è stato colpito dal Covid-19. Il libero formiano legato con un contratto biennale all’Itas Trentino (serie A), club plurititolato in campo nazionale e internazionale, lo ha annunciato oggi direttamente sul suo profilo personale: «Sono positivo al test e sono positivo nei miei pensieri, ma sto bene e per fortuna sono solo in casa. L’obiettivo è quello di tornare il prima possibile in campo insieme ai miei compagni e lì sarà tutto il mio focus. Grazie a tutti per i messaggi ricevuti in queste ore e la vicinanza dimostratami».

Il “ministro della difesa”, così come fu ribattezzato ai tempi della sua esperienza a Modena, che osserverà il normale periodo di quarantena, ci scherza su. «Avendo ora un po’ di tempo a disposizione da passare qui – chiosa il 34enne pallavolista tirrenico che si era sottoposto come tutto il resto della squadra al tampone molecolare di giovedì 5 - cercherò anche di superare il mio ultimo esame». Già laureato in Ingegneria Gestionale, punta a terminare la Magistrale. Intanto in base ai regolamenti vigenti della Lega Pallavolo la partita di campionato fra l’Itas Trentino (settimo in classifica) e i calabresi del Tonno Callipo Vibo Valentia (quarto) è stata rinviata a data da destinarsi, alla luce dei casi di positività riscontrati, oltre che a Rossini, anche al centrale cubano Luis Sosa Sierra, allo schiacciatore olandese Dick Kooy e all’assistant coach Mattia Castello.

