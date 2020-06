Il ds Candido Grande: «Con Gigi Randazzo la Top Volley lanciata verso traguardi importanti»

Latina La Top Volley Cisterna guarda al futuro con la voglia di dimostrare, alla vigilia dei suoi 50 anni di attività ininterrotta, di voler continuare ad essere un club protagonista nel campionato che è per gli amanti della pallavolo sicuramente il più bello, ma anche il più difficile del mondo.

La squadra allestita per la prossima stagione è sicuramente, sulla carta, una delle più attrezzate degli ultimi anni. Il direttore Sportivo Candido Grande, con il coach Lorenzo Tubertini e il “padre storico” della Top, Gigi Goldner si sono mossi con grande attenzione riuscendo a portare a casa atleti importanti, contesi da altri club, restando nei limiti di un budget che continua a porre limiti invalicabili. Evidentemente hanno pesato la bontà del progetto e la buona aria che si respira nella Top Volley.

L’ultimo arrivo, la ciliegina sulla torta se vogliamo, è stato quello dello schiacciatore Gigi Randazzo a coronamento di una trattativa lunga e delicata. Un atleta che ha tanta voglia di riprendere un percorso che un infortunio al ginocchio aveva interrotto e che lo aveva già portato a vestire con successo la maglia azzurra.

«Randazzo è un giocatore importante che ha sposato con entusiasmo un progetto ambizioso come il nostro - afferma Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley - Gigi arriva con la voglia di continuare il suo percorso e di far capire a tutti di che pasta è fatto”.

“Uno stile, il suo, che ci piace perché incarna perfettamente il nostro modo di ragionare - continua il ds della Top - Come società abbiamo sempre dimostrato di voler restare a certi livelli e nel prossimo campionato lo faremo con un progetto ambizioso che ci ha portato a costruire una squadra competitiva. In quest’ottica siamo convinti che Randazzo nel dare un contributo importante alla nostra causa, potrà evidenziare le sue qualità che lo aiuteranno a raggiungere anche i suoi obiettivi in azzurro, visto che siamo in un campionato pre-olimpico”.

Randazzo rinforza il reparto dei “posti 4” “Abbiamo tre martelli importanti - continua Grande - un ruolo quello degli schiacciatori-ricevitori che vede la presenza di giocatori di grande qualità, di esperienza e tecnicamente dotati, pronti a lottare sempre come il campionato richiede. Per quanto riguarda il resto della squadra abbiamo lavorato con la giusta rapidità, ma sempre tenendo un occhio importante al budget».

La squadra è ormai praticamente fatta. Alla coppia di registi formata da capitan Daniele Sottile e dal bulgaro Georgi Seganov si affiancano i martelli Gigi Randazzo, il francese Kevin Tillie e l’abruzzese Oreste Cavuto. I centrali sono il tedesco Tobias Krick, il canadese con passaporto polacco Arthur Szwarc e il riconfermato Andrea Rossi. Infine i liberi, l’acrobatico Mimmo Cavaccini e il giovane Andrea Rondoni. Il ruolo di secondo opposto sarà probabilmente affidato ancora a Samuel Onwuelo che dovrebbe essere riconfermato insieme al giovane pontino Luca Rossato, quarto schiacciatore.

