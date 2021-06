Volevano scassinare un bar a Scauri, ladri messi in fuga dai carabinieri

Mercoledì 23 Giugno 2021, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 09:39

I carabinieri di Scauri e del nucleo operativo e radiomobile di Formia hanno sventato un furto ai danni di un esercizio pubblico. I militari stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di reati del tipo predatorio, quando la loro attenzione è stata richiamata dalla presenza di tre ladri.

La banda, per accedere all’interno dell’attività, aveva tentato di togliere l’inferriata di una finestra legando una fune ad un’autovettura rubata. All'arivo dei carabinieri i tre si sono dati alla fuga. L'auto è stata restituita al proprietario, mentre sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto del veicolo e del colpo mancato ai danni dell'attività di Scauri.