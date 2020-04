Incidente sulla Pontina, auto vola in un campo di kiwi a Campoverde: grave un 38enne

Gravissimo incidente nel pomeriggio attorno alle 15.30: un giovane al volante di un'auto mentre percorreva la Pontina ha perso il controllo del mezzo in direzione di Roma, a Campoverde, ed è precipitato finendo nella campagna sottostante. L'auto è andata completamente distrutta. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale in elicottero al San Camillo di Roma. E' in pericolo di vita. Sul posto al lavoro la Polizia Stradle di Aprilia diretta dal comandare Massimiliano Corradini. © RIPRODUZIONE RISERVATA