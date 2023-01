«Voglio riprendermi i miei sei figli e la mia vita, aiutatemi a trovare un lavoro»

Salve, mi chiamo Veronica, ho 34 anni e sono del Salto di Fondi. Cerco con urgenza un lavoro e un alloggio, sono mamma di sei bambini. Non chiedo compassione ma aiuto. Ieri mattina l'appello straziante di Veronica ha commosso e mobilitato tantissimi iscritti al gruppo Facebook Cerco e Offro Lavoro a Terracina. Nel testo pubblicato sul social network la giovane donna sottolinea appunto di non cercare «compassione» ma un lavoro vero e proprio. «Ho scritto sui social perché non sapevo più cosa fare, sono disperata e non so più come uscire da questa situazione anche perché le ultime due, sono due gemelline di appena 9 mesi - spiega Veronica al telefono, evidentemente angosciata - Ad eccezione delle due gemelline che ho ancora con me gli altri figli mi sono stati tolti e messi in casa famiglia, ovviamente per riaverli con me devo dimostrare di poter lavorare, ma oggi la situazione è quella che è e non ho la possibilità di permettermi nemmeno un avvocato». In poche ore sotto il post di Veronica sono fioccate le testimonianze di solidarietà, messaggi di augurio per il futuro per un totale di oltre 40 messaggi e altrettante reazioni. «In molti mi hanno contattata per proposte di lavoro, alcune sono difficili da accettare per una questione di spostamento, per me sarebbe insostenibile fare troppi chilometri, altre invece le sto valutando seriamente - riprende la mamma in cerca di un po' di serenità - Ci sono alcune situazioni che potrebbero andare bene dalle parti di Terracina che sarebbe piuttosto vicino al Salto di Fondi dove mi trovo attualmente. Anche se non ho una grande esperienza vorrei accettare un lavoro serio con una retribuzione che mi possa permettere di vivere dignitosamente e provare a guardare al futuro con positività, anche considerando il nuovo anno che è appena iniziato».



La donna vuole essere autonoma e dimostrare che può accudire ai suoi bambini. «Cerco lavoro per provare a riprendermi i miei figli e con loro la mia vita, anche perché in questo momento mi sono rimaste solo le due piccole gemelle - spiega la giovane mamma - una signora molto gentile mi ha offerto un lavoro che sto seriamente valutando e mi ha offerto anche di pagarmi l'avvocato. Vedremo, mi adatto a tutto pur di lavorare». Ma non tutti i messaggi erano in realtà offerte di lavoro. «In moltissimi mi hanno contatto, anche tanti uomini, ho ricevuto tantissime richieste di amicizia dopo aver pubblicato quel post sul gruppo Facebook per cercare lavoro, ma più di qualcuno ha pensato bene di sfruttare questo mio momento per mandarmi messaggi del tipo: sei bellissima o altri complimenti che in questo momento proprio non mi servono perché il mio unico obiettivo è trovare un lavoro e vivere con i miei sei figli». I nomi dei sei figli fanno bella mostra sul profilo di Veronica, accompagnati da emoticons a forma di cuore: Dennis, Sofia, Christian, Emma, Gioia e Vittoria. Chissà se questo 2023 potrà portare a tutti loro un po' di serenità.© RIPRODUZIONE RISERVATA