Vizi e virtù degli italiani nella nuova commedia di Carmelo Palella "I suddici", in scena a Terracina

A distanza di un anno da “Sud (i) Noi” tornano in scena i personaggi strampalati, buffi e disillusi scritti da Carmelo Palella nel nuovo recital dal titolo “I suddici”. Il regista siciliano racconta vizi e virtù del popolo italiano evidenziando le piccole e le grandi differenze fra la gente del nord e quella del sud. Anche stavolta ad interpretare tutti i personaggi sarà l’attore terracinese Massimo Lerose che si trasformerà, durante l’ora e mezza di spettacolo, in uomini e donne siciliane, calabresi, milanesi, piemontesi e altri ancora. La commedia debutterà domani 30 marzo alle ore 21 presso l’aula magna del liceo "Leonardo da Vinci" di Terracina e, come si legge nella nota stampa, "è un modo per riflettere, sorridendo, del problema, tutto italiano, del razzismo, non solo globale (fra continenti, nazioni ecc) ma anche, e soprattutto, il razzismo locale, quel razzismo che da 150 anni divide l’Italia in Nordici e… suddici".