Il cadavere di Vittorio Marianecci trovato in mare da un kite surfer, indaga la polizia

E' stato un kite surfer a segnalare il corpo di Vittorio Marianecci, il manager originario di Cisterna di Latina, trovato morto in California dopo giorni di ricerche.

Il cadavere è affiorato in mare nella zona di Berkeley, il primo testimone che lo ha visto in acqua ha immediatamente allertato la polizia utilizzando l'Apple Watch. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere sul quale saranno effettuati tutti gli accertamenti medico legali ritenuti necessari dalla polizia americana per fare chiarezza sulle cause del decesso. Al momento non sono stati evidenziati segni di violenza.

La famiglia di Vittorio Marianecci aveva lanciato l'allarme dopo aver perso le notizie del manager, partito per un viaggio di lavoro giovedì scorso con destinazione Las Vegas dove non è mai arrivato.

Le ultime tracce sono legate a delle immagini di videosorveglianza e al tracciamento attraverso "Uber", dal quale risultava arrivato al "Golden Gate Bridge Welcome Center" nella giornata di venerdì.

Vittorio Marianecci viveva da anni a Miami dove lavorava nel settore del vino. La rivista "Wine Business" lo descrive come uno stimato "brand ambassador" negli Stati Uniti per il produttore italiano "Zenato", ed era molto conosciuto e apprezzato nel settore per le sue qualità professionali e umane.

La polizia americana ha specificato che non esistono collegamenti tra la morte di Vittorio Marianecci e il ritrovamento del cadavere di una donna, nello stesso luogo alcuni giorni fa.

UNA FAMIGLIA NOTA A CISTERNA

La famiglia di Vittorio Marianecci è molto conosciuta e stimata a Cisterna e in queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio. Il padre di Vittorio, Aldo Marianecci, scomparso anni fa, è stato un attore conosciuto da tutti con il soprannome di "Bobby". Ha iniziato la sua carriera con un piccolo ruolo in "Sciuscià" di Vittorio De Sica per poi proseguire ricoprendo sempre parti da non protagonista in film per la televisione e opere di grandi maestri del cinema come Monicelli, Fellini e Lizzani. Recentemente la sua storia è stata raccontata in un cortometraggio di Cristian Scardigno, intitolato "Volevo essere Gassman".