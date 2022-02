Sonnino, gli amici di Vittorio Iacovacci donano una stele in sua memoria. Domenica l'inaugurazione a Capocroce

A un anno dalla scomparsa di Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso in Congo, dopo le celebrazioni ufficiali con le autorità civili e militari, adesso è il momento del ricordo più intimo, quello degli amici di Sonnino e della famiglia che Vittorio stava per raggiungere in vista dell'imminente matrimonio.

Gli amici storici, cresciuti con Vittorio nella frazione di Capocroce a Sonnino, si occuparono di curare gli addobbi lungo le strade del territorio, nel giorno dei funerali. E ora hanno deciso, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sonnino, di far realizzare una stele in memoria dell'amico ucciso mentre faceva il suo dovere, proteggendo l'ambasciatore italiano in Congo, in un agguato ancora tutto da chiarire.

Si tratta di una stele illuminata da tre fari con i colori della bandiera italiana, un bassorilievo in marmo contenente un messaggio profondo e commemorativo.

Il luogo scelto per l’installazione è l’area giochi adiacente la Chiesa di Capocroce, nella frazione di Sonnino dove Vittorio Iacovacci è cresciuto insieme ai suoi amici.

L’appuntamento è per domenica 27 alle ore 11:30 alla presenza delle locali autorità civili e militari, i famigliari, la comunità Sonninese e quanti vorranno rendere omaggio a Vittorio Iacovacci.