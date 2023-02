Morto a 70 anni l’ex sindaco di Minturno Vito Romano

Si è spento nel tardo pomeriggio di ieri, dopo cinque giorni di agonia, all’età di 70 anni, l’ex sindaco di Minturno, Vito Romano, colto da una emorragia cerebrale sabato scorso. Le sue condizioni sono state giudicate gravi fin da subito dal team di medici dell’Ospedale “Dono Svizzero”.

Purtroppo, la copiosa emorragia non si è riassorbita come speravano i sanitari. Nonostante le terapia applicate il suo corpo non ha retto e dopo quasi una settimana non ce l’ha fatta.

Insegnante di scuola media, Vito Romano era molto conosciuto per il suo lungo passato in politica: prima come consigliere provinciale nel 1990, poi un anno dopo come assessore provinciale alla pubblica istruzione ed infine nel 1993 eletto sindaco di Minturno, restando in carica un solo anno. Nonostante il breve periodo ha comunque lasciato un buon ricordo in tutti i minturnesi, anche grazie al suo carattere amichevole. La comunità di Minturno e non solo, in apprensione in tutti questi giorni, è rimasta attonita appena saputa la tragica notizia.