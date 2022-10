Viterbese 0 - Latina 4, i nerazzurri dominano in trasferta

Viterbese 0 - Latina 4 (aggiornamento in diretta)

- E' iniziato il secondo tempo, squadre di nuovo in campo

- Le squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo

- Terminati i 45 minuti di gioco, siamo al secondo minuto di recupero

- Quarto gol per i nerazzurri a Viterbo, al 34' segna Andrea Tessitore

- Ancora un gol dei pontini che volano sul terreno della Viterbse, il terzo gol è di Carissoni al 30°

- Raddoppio del Latina al minuto 25 con il gol di Di Livio

- Il Latina parte molto bene e dopo appena 5 minuti riesce a passare in vantaggio con il gol di Fabrizi.

LA PARTITA

Ancora di sabato, a caccia di altri tre punti che permetterebbero al Latina di proseguire la scalata in classifica nel girone C di Lega Pro. Alle 17.30 la squadra allenata da Daniele Di Donato sarà di scena al Rocchi di Viterbo, con l'obiettivo di bissare il successo ottenuto la settimana scorsa al Francioni con l'Avellino. La Viterbese è un avversario che i nerazzurri conoscono, vista l'amichevole disputata ad agosto, ma per il tecnico del Latina quel match non ha più alcun valore: "Ho detto ai ragazzi che bisogna dimenticare quella vittoria, il calcio d'agosto non ha nulla a che fare con i match di campionato in cui i punti pesano tantissimo. Affrontiamo una formazione che avrà voglia di conquistare la prima vittoria stagionale e quindi sarà fondamentale sfoderare una grande prestazione sotto ogni punto di vista". Peccato, però, che i pontini continuino a perdere pezzi lungo la strada, al netto di Rosseti che è stato inserito nella lista dei convocati: "Purtroppo dovremo fare a meno anche di Cortinovis, ma questo non ci demoralizza, anzi deve darci maggiore forza. La squadra sta bene dal punto di vista atletico e mentale, la vittoria conquistata contro l'Avellino ci ha restituito un po' di entusiasmo dopo dei risultati che non potevano renderci felici. Siamo pronti per disputare una grande gara contro la Viterbese, ci teniamo a fare bella figura contro un avversario che ha dei valori importanti".