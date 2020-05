Latina, visite medico-sportive al tempo del Covid: si riparte in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripartire sì, ma sempre in sicurezza. Lo sport, giorno dopo giorno, cerca soluzioni per ritrovare la via della normalità, con la consapevolezza di dover mettere in atto tutta una serie di accorgimenti per garantire salute e benessere. Particolarmente sensibile al tema sicurezza è l'Associazione medico sportiva della provincia di Latina che ha recepito le disposizioni della Federazione medico sportiva italiana, la quale ha raccomandato alcune precauzioni a tutela dei medici che certificano l'idoneità sportiva agonistica e non agonistica, oltre che degli altleti.La pandemia, inevitabilmente, ha coinvolto e condizionato anche l'esecuzione delle visite a cui ogni anno si sottopongono un gran numero di persone e proprio per questo motivo in vista delle prossima apertura delle attività sportive, sono state stilate alcune regole fondamentali per assicurare una sicura effettuazione degli accertamenti medici previsti.NUOVE REGOLEIn primo luogo, le visite verranno svolte su appuntamento individuale e opportunamente distanziate, in modo da evitare assembramenti e contatti non necessari. Si rende noto, inoltre, che l'atleta dovrà presentarsi con mascherina e guanti monouso che saranno sostituiti prima dell'esecuzione della visita. Uguali precauzioni per un unico accompagnatore di un eventuale atleta minorenne. Verrà quindi, misurata la temperatura corporea tramite opportune apparecchiature, e qualora essa superi i 37,5 ° l'accertamento sarà rimandato e l'atleta inviato al suo curante per gli accertamenti del caso. Per quanto concerne, invece, i materiali utilizzati per la visita, dovranno essere monouso (ad esempio boccagli e turbine spirometria) o igienizzati dopo ogni visita oppure ricoperti di materiali monouso. Tali soluzioni sono alternative. Chiaramente qualsiasi sintomatologia attribuibile ad una infezione virale, se attuale, impedisce l'esecuzione della visita di idoneità e comunque ne condizionerebbe l'esito. Qualsiasi sintomatologia o conclamata patologia pregressa dovrà essere invece comunicata al medico certificatore preferibilmente all'atto della prenotazione. Infine, gli atleti con anamnesi di accertata positività al Covid-19 saranno sottoposti a visita di idoneità solo se in possesso del referto di due successivi tamponi negativi.PAROLA D'ORDINEAttenzione e scrupolosità, questi i due pilastri su cui continueranno a basarsi gli accertamenti, ma è chiaro che lo sforzo in termini organizzativi ed economici sarà maggiore rispetto al recente passato. L'Amsd Latina invita tutte le associazioni sportive della provincia a sensibilizzare i propri atleti sul tema della sicurezza, oltre ad una collaborazione relativa all'applicazione delle nuove disposizioni. L'obiettivo, infatti, è quello di contrastare il fenomeno delle visite eseguite in maniera non conforme alle leggi vigenti.