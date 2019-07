Visite mediche e primi allenamenti per i giocatori del Latina

LATINA - Dopo essersi radunati sul campo della ex Fulgorcavi, i giocatori del Latina hanno iniziato a sostenere le visite mediche e i primi test atletici. Questa mattina alle 9,30, presso il centro di Medicina dello Sport “Finestra” di Latina diretto dal professor Tucciarone, dodici giocatori si sono sottoposti agli accertamenti medico – sanitari per il rilascio del relativo certificato per la pratica sportiva agonistica. Per gli altri, impegnati domani con le visite mediche di rito, allenamento con carico leggero nel pomeriggio agli ordini del tecnico Di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA