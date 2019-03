Vis Fondi, 11 vittorie in 12 partite. Mister Cibelli: «Continuiamo su questo passo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corre come un treno la Vis Fondi, che ha sbancato per 4-1 anche il parquet siciliano del Vittoria. Undici successi nelle ultime dodici partite (unico stop nello scontro al vertice di inizio mese contro la Coppa d’Oro Cerveteri) per le rossoblu, che ora volano al secondo posto nel girone C di serie A2 femminile. Un solo punto di distacco dalla capolista Virtus Ragusa, che guida a quota 41. Senza il bomber Brenda Moroni (21 centri) e Pamela Guercio, la compagine allenata dal tandem Emilio Cibelli-Domenico Collu è partita forte trovando la rete del vantaggio con il capitano Jessica Zomparelli. Dopo aver colpito due pali, nella ripresa il team siculo riequilibra il risultato con la Militello, ma è un fuoco di paglia spento dalla veemente reazione delle vissine che vanno a bersaglio con Alessandra Monforte e la doppietta di Federica Marzi che sfrutta l’assist della Naiggolan. «Un successo prezioso che ci permette di restare a stretto contatto dalla vetta. La prestazione è stata positiva e molto concreta. Brave tutte e ora testa al Pmb Futsal che ospiteremo domenica», commenta coach Cibelli. Per l’accesso alla massima serie la lotta è apertissima al trio composto da Ragusa, Vis Fondi e Coppa D’Oro: la prima salirà direttamente in A e la seconda e terza classificata staccheranno il biglietto dei play-off.