Virtus Volley Latina, album delle figurine con tutti i tesserati: il ricavato della vendita in beneficenza

Nuovo progetto a scopo benefico messo in campo dalla dirigenza della Virtus Volley Latina, dopo quello dello scorso novembre.La società, sempre impegnata nel sociale, a febbraio una prima donazione è stata fatta al reparto Pediatria dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ha deciso di continuare a percorrere questa strada, con la realizzazione dell’Album delle figurine di tutti gli Atleti tesserati, e attraverso il ricavato della vendita, che inizierà domani, sabato 23 maggio, potrà essere fatta una nuova donazione.La dirigenza nel mese di giugno valuterà a chi destinare il ricavato, dando ossigeno a quelle realtà che oggi hanno forti difficoltà. «Terminato questo secondo progetto – afferma il presidente Gianfranco Timotini – abbiamo già in cantiere altre iniziative, che con l’inizio della prossima stagione sportiva, metteremo in atto, per sostenere altre realtà che necessitano di aiuti».