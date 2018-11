Violenza sulle donne, numeri allarmanti in provincia di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 37, solo dal 1° gennaio ad oggi, gli arresti della polizia di Stato in provincia di Latina, effettuati in flagranza di reato di stalking e maltrattamenti. Ventisette sono stati invece, nel corso dell'anno i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento alla vittima. Parliamo di violenza contro le donne. E questi sono i dati forniti, in occasione della giornata del 25 novembre, dal dirigente della Squadra volante della Questura di Latina Celestino Frezza.«Si tratta di numeri rilevanti spiega il vicequestore Frezza Oggi ci sono molti strumenti di legge a disposizione, ma spesso manca il coraggio di denunciare perché le donne hanno paura di ritorsioni. Dall'inizio dell'anno è stata incrementata sul territorio l'attività di prevenzione, anche grazie al procuratore Lasperanza che ha consentito di creare un'ottima sinergia e di costruire strategie di intervento condivise. Alle donne vittime di violenza continuiamo a lanciare un appello: basta paura, venite a denunciare».La polizia ha creato una rete con il centro antiviolenza e svolge poi un'attività di monitoraggio del fenomeno attraverso il protocollo nazionale Eva (Esame violenze agite), adottato anche a Latina. Il protocollo ha codificato in una serie di linee guida le best practice per la gestione di interventi legati alla violenza di genere, formando gli agenti e richiedendo la compilazione di moduli dopo ogni intervento di stalking, liti o maltrattamenti. I dati raccolti, anche quelli che non finiscono in una denuncia, vengono inviati a un database che consente di schedare i casi e costruire una memoria storica per monitorare il fenomeno. In occasione poi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, torna il progetto Questo non è amore, con il camper itinerante della polizia che presidierà il territorio per fornire informazioni e supporto. L'ispettore superiore Alba Faraoni e il sostituto commissario Tommaso Malandruccolo si occupano poi dei progetti di prevenzione nelle scuole, cercando di sensibilizzare ed educare le giovani generazioni. E non di rado da segnalazioni partite proprio a scuola sono sfociate in denunce e attività investigative. «Per combattere la violenza spiega l'ispettore Alba Faraoni non basta una condanna giuridica se poi ad essa non segue una condanna sociale».Intanto l'assessore al Welfare del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli, illustrando le iniziative in occasione della giornata contro la violenza sulle donne a cui il Comune ha aderito, ha presentato anche un progetto per cui ha ottenuto un finanziamento dal Dipartimento Pari opportunità e che vede il Comune in partenariato con il Centro Donna Lilith che da anni, a Latina e non solo, si occupa di contrastare la violenza sulle donne. «Abbiamo voluto accompagnare le illustrazioni delle iniziative alla presenza delle associazioni per far capire che in questo territorio si sta agendo da anni su questo tema» ha detto Ciccarelli. Il progetto si chiama Ilma acronimo di Io Lavoro per la Mia Autonomia, ed è stato finanziato con 280 mila euro, posizionandosi al quinto posto della graduatoria e per cui Latina è il Comune capofila. «Ilma si occuperà dell'inclusione sociale delle donne vittime di violenza cioè della capacità di costruirsi una vita dopo l'emergenza», ha spiegato la presidente del centro, Francesca Innocenti. Tutto è legato alle altre iniziative che si metteranno in campo: «Si tratta di tutti momenti simbolici: il cif (centro italiano femminile per cui in conferenza era presente Fiorella Mancini), donerà e istallerà una panchina rossa oggi dietro nel giardino alle spalle dell'ufficio postale.L'associazione Non una di meno (ad illustrare l'iniziativa Alessandra Fragiotto e Maria Elena Lazzarotto) e il Centro dona Lilith organizzano un flash mob domenica in piazza del Popolo alle ore 18,30, in collaborazione con il gruppo teatrale Botteghe Invisibili. L'invito rivolto a tutti è quello di indossare una maglia rossa e un cuffietta bianca. Inoltre la torre civica del Comune, da questa notte e fino al 25, avrà l'orologio colorato di rosa e la bandiera sarà listata a lutto in memoria delle donne vittime di femminicidio.