Violenza sessuale sulle ragazze che frequentavano la parrocchia, arrestato un educatore a Terracina

Arrestato un uomo di 36 anni accusato di violenza sessuale ai danni di giovani che frequentavano la parrocchia dove lui effettuava attività di educatore.

La polizia di Terracina ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Latina Giorgia Castriota su richiesta del sostituto procuratore Valerio De Luca.

La Questura di Latina è stata impegnata in una «intensa attività investigativa che ha tratto origine dalla denuncia presentata dal genitore di una delle vittime, all’epoca dei fatti non ancora quattordicenne. Dalla denuncia è emerso che la figlia aveva confidato di essere stata oggetto di violenza sessuale da parte di un ragazzo impegnato nell’attività di educatore al Discepolato di una parrocchia e in un’associazione di volontariato, luoghi entrambi frequentati anche dalla minore».

Nel corso dell’indagine è emerso inoltre che anche un’altra ragazza, che frequentava sia il Discepolato che l’associazione di volontariato e all’epoca dei fatti aveva 16 anni, era stata oggetto di identiche attenzioni sessuali da parte dell’indagato, con lo stesso modus operandi.

L'uomo, frequentando le minori per più giorni alla settimana e approfittando del suo ruolo, inviava e chiedeva alle ragazze foto e filmati dall’esplicito contenuto sessuale, «fino a creare le occasioni per rimanere solo con le vittime e in quelle occasioni abusare sessualmente di loro» spiega la Questura in una nota.