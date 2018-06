Latina, maniaco sessuale arrestato: molestò una donna in via del Lido

E' stato arrestato dai carabinieri della stazione di Latina un maniaco sessuale di 37 anni. L'uomo è accusato di violenza sessuale nei confronti di una signora di 44 anni che domenica 29 aprile stava percorrendo in bici la pista ciclabile che collega Q4 a via del Lido. La donna, avendo forato con la bici, si era fermata e la stava spingendo verso via del Lido quando l'uomo, che stava correndo, si è avvicinato, ha abbassato i pantaloni e si è masturbato.

L'uomo è originario di Roma ma vive a Latina dove non ha un impiego fisso ma fa lavori saltuari. Si tratta della stessa persona che dieci giorni dopo ha molestato sulla piasta ciclabile di via del Lido una ragazza. I carabinieri sospettano possano esserci altre vittime.

Mercoledì 6 Giugno 2018



