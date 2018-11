“Il dovere di agire. No alla violenza sulle donne”: l'incontro oggi a Latina

“Il dovere di agire. No alla violenza sulle donne”. Questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Officina della Fantasia per questo pomeriggio alle 17.30 presso la Casa del Combattente di piazza San Marco per parlare di violenza sulle donne. Il programma prevede gli interventi della psicologa Stefania Schiesaro, dell’avvocato Annalisa Romaniello sul ruolo del legale, dell’ispettore della Questura di Latina Alba Faraoni, del praticante avvocato Carlo Piccolosui numeri del fenomeno, della dottoressa Serena D’Onofrio che si occuperà specificamente di analizzare il fenomeno dello stalking. A moderare l’incontro la giornalista de Il Messaggero Elena Ganelli. E’ inoltre prevista la partecipazione degli studenti degli istituti superiori del capoluogo pontino e in particolare di quelli del liceo artistico che hanno messo a disposizione alcuni dei loro lavori sul tema. Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA