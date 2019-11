Latina, violenza: dati allarmanti, sempre più donne costrette a fuggire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duecento richieste di aiuto ai centri antiviolenza di Latina e Aprilia del Centro Donna Lilith solo nell'ultimo anno. Sono 140 a Latina e 70 ad Aprilia dove lo sportello ha aperto meno di un anno fa. Sono i dati, davvero impressionanti diffusi ieri dalla presidente del Centro Donna Lilith di Latina Francesca Innocenti in occasione della presentazione di Wake up. «Questi dati sono molto importanti perché - spiega la Innocenti - dimostrano che il nostro lavoro è efficace e che si riesce a svelare la violenza».A Latina l'associazione gestisce anche una casa rifugio per le donne vittime di violenza: «E' sempre piena, ogni anno ospitiamo 10 nuclei, ma siamo costrette a ricorrere ad altre strutture sia in ambito regionale che nazionale per le richieste che ci giungono, più di 40 l'anno. Si stratta sempre di donne che chiedono protezione per sè e per i propri figli, vittime di uomini violenti e pericolosi».Approfondimenti sull'edizione di oggi e sul Messaggero Digital