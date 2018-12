Violento tamponamento a Cisterna, auto distrutte, conducenti illesi

Violento tamponamento questa mattina, poco prima delle 11, sulla via Nettuno al chilometro 5, di fronte alla chiesa di Olmobello a Cisterna. Danni rilevanti per le due vetture coinvolte, una Ford Mondeo Station wagon e una Nissan Qashquai, ma fortunatamente i due conducenti (entrambi di Cisterna) hanno riportato ferite guaribili in pochi giorni. Il guidatore della Ford è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cisterna per i rilievi di rito. © RIPRODUZIONE RISERVATA