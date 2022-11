Violento scontro tra due auto, appello per la sicurezza

L'ennesimo violento incidente verificatosi sulle strade della periferia. Il sinistro è accaduto venerdì sera poco prima delle 20 in via Campo di Carne, proprio al confine tra i comuni di Aprilia ed Ardea. Coinvolte nell'incidente due auto, una Fiat 500 condotta da un ragazzo di 33 anni e una Voyager alla cui guida si trovava un 38enne. Ad avere la peggio è stata la Fiat Cinquecento che a causa del violento scontro si è rigirata finendo nella cunetta adiacente alla strada.

Sul posto sono sopraggiunti pochi minuti dopo i volontari della Protezione Civile del Nucleo Operativo Airone Ardea che hanno fornito i primissimi soccorsi alle due persone ferite. Sono stati avvisati anche i carabinieri di Anzio che, una volta giunti sul luogo del sinistro, hanno proceduto ai rilievi di rito. Al vaglio dei militari la dinamica dell'incidente. Le due persone ferite sono poi state trasferite su un'ambulanza e trasferite presso l'ospedale di Aprilia.

Secondo i primissimi riscontri dovrebbero cavarsela con alcuni giorni di prognosi. È solo l'ultimo incidente che si verifica nella zona tra La Cogna e Campo di Carne. Solo pochi giorni fa venne investito un uomo mentre percorreva un'altra arteria importante della zona, via del Genio Civile.



Il 62enne si trova ancora in coma ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. A chiedere maggiori interventi volti ad un miglioramento della sicurezza stradale è il comitato di quartiere di Campo di Carne visti i tanti incidenti, i morti ed i feriti registrati in tutti questi anni.Il comitato ha incontrato nei giorni scorsi sia l'amministrazione comunale del sindaco Terra, sia i tecnici della provincia di Latina per ottenere opere di miglioramento soprattutto su via del Genio Civile.«Servono interventi importanti per evitare ancora queste situazioni drammatiche - aveva spiegato il presidente del comitato di zona Agostino Perna - tra La Cogna e Campo di Carne abbiamo un numero impressionante di questi episodi. Non si può perdere altro tempo, serve maggiore responsabilità da parte delle istituzioni». Venerdì sera l'ennesimo brutto incidente in via di Campo di Carne, fortunatamente con conseguenze non gravi, è solo l'ultimo campanello di allarme.