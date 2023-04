Violento schianto sulla Pontina ad Aprilia, 4 feriti

Mercoledì 19 Aprile 2023, 11:28







Grave incidente questa mattina sulla Pontina all'altezza di Aprilia, quattro persone ferite. Il sinistro si è verificato all'altezza di Tecnomat in direzione Roma e ha coinvolto due auto ed un furgone. Lo schianto è stato violentissimo. I 4 feriti, tra cui un bambino, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto la polizia stradale di Aprilia per i rilievi. La strada è al momento chiusa nel tratto interessato dall'incidente, traffico deviato sulla laterale.