Gravissimo incidente questo pomeriggio intorno alle 16.45 sulla Nettunense nella zona di Bellavista tra Aprilia e Lanuvio. Coinvolte due auto ed una moto.

Almeno due i feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, i carabinieri per i rilievi di rito, il 118 ed una eliambulanza. La strada al momento è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.