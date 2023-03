Violento sconto tra due auto ad Aprilia

Mattinata complicata sulle strade apriliane. Diversi gli incidenti registrati in queste ore. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto all'incrocio tra via Scarlatti e via Pergolesi e ha coinvolto una Yaris e una Polo, andate completamente distrutte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia per i rilievi di rito. Precedentemente altri due incidenti. Il primo sulla Pontina all'altezza dello svincolo per via Fossignano dove si sono scontrate quattro auto e due persone sono rimaste ferite. Il secondo su via dei Lauri. Due auto coinvolte per una mancata precedenza con una signora trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.