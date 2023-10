Violento schianto tra due auto ad Aprilia, due feriti

Violento schianto tra due auto in via Mascagni, due persone all'ospedale. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi ad Aprilia. Nello scontro sono rimaste coinvolte anche altre tre auto che erano in sosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e gli agenti della polizia locale di viale Europa che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati e di pulizia e messa in sicurezza dell'arteria. Pesanti disagi al traffico per oltre un'ora