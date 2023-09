Violento pestaggio davanti allo stadio Quinto Ricci, identificati i primi tre responsabili

Sono stati identificati e denunciati per lesioni tre uomini, uno di origine italiana e due romeni, che la sera del 14 settembre scorso si sono resi responsabili di una violenta aggressione ai danni di un altro cittadino di origine romena in via Bardi, ad Aprilia. Il pestaggio si consumò a pochi metri dallo stadio Quinto Ricci.

La vittima venne colpita con calci e pugni ma anche con alcuni vasi e fioriere che si trovavano in un giardino di un'abitazione privata. Un'aggressione violenta che sconcerto' l'intera comunità apriliana.

Colpirono i modi brutali del pestaggio, l'ora in cui si verificò, era relativamente presto, circa le 21, ed il fatto che via Bardi è un'arteria trafficata anche per via dei locali presenti. A due settimane dal fatto, i militari quindi sono riusciti ad identificare una parte degli aggressori e a denunciarli.