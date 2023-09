Violento incidente sulla Pontina, una donna ferita

Lunedì 4 Settembre 2023, 12:04







Violento incidente questa mattina sulla Pontina, una donna trasportata in codice rosso all'ospedale. Lo schianto è avvenuto poco prima dello svincolo per via Selciatella e ha coinvolto una Bmw su cui viaggiavano due persone, tra cui la donna rimasta ferita, ed un furgone. Un tamponamento molto violento che ha fatto pensare subito al peggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Pesanti disagi al traffico in direzione Latina.