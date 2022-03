Violento incendio in un'azienda, nube nera a Latina Scalo

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio a Latina Scalo, nell'area industriale a ridosso del centro abitato provocando una densa nube nera visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono impegnati per domare le fiamme.

Sul posto si sta recando anche l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina. L'incendio è divampato in una azienda di logistica dove3 in queste settimane erano stati sotccati i bidoncini che Abc Latina sta distribuendo per l'avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti nei nuovi quartieri.

Aggiornamento ore 16.25

I vigili del fuoco stanno domando l'incendio nel piazzale della LogUp in via Gloria a Latina Scalo.



Ancora da quantificare i danni. Sul posto anche i carabinieri per verificare l'origine del rogo.