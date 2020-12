Polizia, carabinieri e vigili urbani sono dovuti intervenire l'altra sera a Gaeta, nella zona dei giardinetti di via Marina di Serapo, per una violenta rissa nella quale sono rimasti coinvolti una ventina di giovani di Gaeta, Formia, Fondi, Scauri, Minturno e due della provincia di Napoli, di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Alla vista dei militari, intervenuti massicciamente su segnalazione al 113 di un cittadino residente in quella zona, i rissanti si sono dileguati disperdendosi inizialmente nel dedalo delle vie attigue al luogo dei tafferugli. Diciotto di loro , però, sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine nelle strade attigue al luogo degli scontri e identificati.

Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, diretti dal vice questore Roberto Graziosi, stanno vagliando la posizione di ciascuno dei protagonisti della rissa, che non è la prima che avviene in quella zona di Serapo, gettonatissima come il centro storico di Gaeta Sant'Erasmo, in ogni periodo dell'anno da giovani del sud pontino. E soprattutto si sta cercando di risalire ai motivi (questioni di campanile, vecchie ruggini o qualcosa di più grave legato al mondo dello spaccio di droga?) che hanno scatenato la rissa - nella quale sono stati usati anche i caschi da motociclista - durata pochi minuti ma con tanti giovani contusi. Scene riprese con un telefonino e che sono al vaglio degli inquirenti. In un altro violento litigio, in una zona vicino a quella dei tafferugli in via Marina di Serapo è rimasto ferito, sembra con un calcio alla testa, un giovane di Scauri, costretto a ricorrere alle cure del Dono Svizzero . Anche lui è stato identificato e interrogato dalla polizia, per risalire, anche in questo caso, ai motivi della lite. È in corso di identificazione anche l'altro giovane con il quale il ferito si è scontrato. La polizia ha trasmesso una informativa in Procura.



Il sindaco Cosmo Mitrano ha commentato preoccupato: «Scene agghiaccianti di inaudita brutalità, ancor più grave perché vede coinvolti alcuni ragazzi della nostra comunità. Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine, condannando con forza ogni forma di violenza che purtroppo, in questa circostanza, denota anche un crescente malessere giovanile sempre più diffuso. Da genitore non nascondo il grande dispiacere che ho provato nel vedere quelle immagini, invitando tutti noi ad una profonda riflessione. I ragazzi sono il nostro futuro, noi dobbiamo essere di esempio e sostenerli, ma nel contempo svolgere anche quel ruolo importantissimo di educatori per una società civile basata sulla sana convivenza». Nella stessa serata una pattuglia della polizia ha fermato e denunciato un 20enne di Gaeta, che, in stato di ebbrezza, ha effettuato una retromarcia vietata in via Faustina, nel centro storico, urtando e danneggiando altre auto in sosta.



