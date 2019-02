Violenta aggressione, ragazzo con le gambe spezzate portato in ospedale a Latina

Un ragazzo di 28 anni è ricoverato all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo aver subito una violenta aggressione. L'episodio, sul quale indagano i carabinieri, si è verificato la notte scorsa a Pontinia, nei pressi di un supermercato.



E' intervenuta un'ambulanza dell'Ares 118 che ha trasportato il giovane, in stato di incoscienza, al pronto soccorso, con escoriazioni in tutto il corpo e la frattura degli arti inferiori. I militari della compagnia di Latina, intervenuti per accertamenti, hanno ritrovato e sequestrato tre coltelli nei pressi del supermercato di viale Italia.



Il giovane, in stato di shock, ne avrà per almeno 40 giorni. I carabinieri non escludono ipotesi sull'aggressione.