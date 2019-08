Violazioni in mare, tre denunce dei carabinieri a Ponza

Tre persone denunciate dai carabinieri del battello "Med Pro Cc 403" sull'isola di Ponza. I militari specializzati in servizio presso il mezzo dislocato presso la stazione carabinieri di Ponza, hanno svolto un servizio di prevenzione che ha portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria di un uomo di 49 anni che ha ormeggiato all’interno della corsia di lancio della spiaggia del frontone, un acquascooter lasciandolo incustodito. Un uomo di 65 anni e uno di 47, invece, denunciati per aver condotto entro il mezzo miglio unità da diporto in "planata" ovvero a velocità sostenuta. © RIPRODUZIONE RISERVATA