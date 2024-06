Vini delle antiche abbazie protagonisti a Fossanova

PRIVERNO

Degustazioni di vini, incontri, dibattiti sulla storia, le tradizioni, i vitigni dell’antica produzione di vino: tutto questo nella terza edizione di “Vini d’Abbazia” a Fossanova. La scelta di questo luogo, risalente al 1208 e fondato dai monaci cistercensi, ricorda il ruolo che le abbazie hanno avuto nella produzione del vino fin dal Medioevo, contribuendo in particolare alla conservazione di vitigni che altrimenti sarebbero stati dimenticati. Da oggi a domenica sarà possibile degustare i vini di oltre 30 cantine nazionali e internazionali, tra cui alcune importanti abbazie francesi legate all’associazione Les Vins D’Abbayes. Nei banchi degustazione, aperti dalle ore 16 alle 22, il pubblico potrà assaggiare vini prodotti da millenarie abbazie, monasteri e conventi, immersi nel fascino del Chiostro dell’Abbazia. L’edizione di quest’anno vanta per la prima volta la partecipazione della Georgia, con il Monastero Alaverdi risalente al VI secolo: nelle cantine di questo monastero vi sono le Qvevri, anfore di terracotta, e in questa occasione sarà quindi possibile scoprire il vino affinato in anfora. Tante le etichette di abbazie, che producono ancora il vino all'interno delle loro mura, che accompagneranno gli appassionati di vini in questo viaggio sensoriale e culturale.

Anche i vini del Lazio avranno il loro spazio riservato: saranno infatti presenti le cantine dell’associazione La Strada del Vino di Latina, della Strada del Cesanese del Piglio, del Consorzio del Cesanese del Piglio, Consorzio Cabernet DOP di Atina e Consorzio Cori DOC. Sempre all’interno del borgo sarà allestito un villaggio gastronomico curato da Slow Food Latina, con stand di produttori, ad ingresso gratuito. Ogni giorno, dalle ore 17 nel Refettorio dell'Abbazia, si terrano anche delle Master Class: si parlerà di produzioni d’abbazia, dal grechetto del Monastero di Bose alla regola benedettina seguita dall’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, dallo champagne francese ai vini in anfora, dai vini lepini ai rossi della Borgogna. Per l'intero fine-settimana sarà inoltre possibile visitare una mostra sulla storia della produzione in abbazia, nella Sala Capitolare all’interno del Chiostro; inoltre vi sarà la possibilità di scoprire la storia dell’Abbazia di Fossanova con la visita guidata “Quando i monaci creano il gusto”, grazie al progetto Slow Food Travel incluso nel biglietto. Ingresso giornaliero 30 euro, giornaliero con 1 masterclass da 35 a 45 euro , giornaliero + tutte le masterclass 75 euro.

