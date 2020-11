SEZZE

L'esito dei tamponi molecolari ha confermato lo scenario che più si temeva: tutti i pazienti della comunità alloggio per anziani Villa Marina sono positivi al Covid-19. A darne notizia, la responsabile della struttura di Via Collegrotte, la dottoressa Alessandra Recine, che, nella nota diramata nel pomeriggio di ieri, ha comunicato anche la positività di cinque operatori che prestano servizio presso la stessa struttura. «I risultati dei tamponi molecolari cui sono stati sottoposti i nostri ospiti e il personale della struttura hanno confermato la positività al Covid-19 di 13 anziani e 5 operatori» si legge nella nota della responsabile, che ha voluto fare chiarezza in merito a quanto accaduto, ripercorrendo nel dettaglio tutte le tappe che hanno condotto all'individuazione del focolaio. Stando a quanto si legge nel comunicato, a far scattare l'allarme sarebbe stata la scoperta, del tutto fortuita, della positività di un ospite della struttura, che, per motivi estranei al Covid, era stato trasportato al Fiorini di Terracina, dove nell'ambito dei predisposti controlli di routine era stato sottoposto a tampone e risultato positivo. Da qui la necessità di sottoporre a tampone gli altri ospiti e il personale, fino ad arrivare alla triste conferma della positività di tutti gli anziani e di 5 dipendenti su 11.

La buona notizia è che, per il momento, nessuno di loro sembrerebbe presentare alcun sintomo, motivo per cui resteranno tutti in isolamento presso la struttura di Via Collegrotte, dove, a turno e con le dovute precauzioni, presteranno servizio anche gli operatori risultati negativi al tampone. «Abbiamo rispettato ogni forma di protocollo prevista in ambito di prevenzione ha spiegato ancora la Recine ma sfortunatamente il virus ha trovato uno spazio per entrare. Quello che ci solleva è che i nostri pazienti stanno bene, così come gli operatori, e che presto potremo tornare alla normalità».

Quello di Villa Marina, dopo il focolaio di Villa Diamante, è il secondo cluster individuato in una delle tante strutture che ospitano anziani presenti sul territorio del comune lepino. Un fenomeno particolarmente attenzionato dal comandante della Polizia Locale, Lidano Caldarozzi, che, in più occasioni, ha ribadito la necessità di monitorare costantemente le comunità che ospitano le categorie più a rischio.



