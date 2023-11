Villa Manzù in vendita: «La acquisti il ministero»

«Si faccia avanti il ministero della Cultura, acquisti Colle Manzù e ne faccia un luogo pubblico». L'appello arriva dal sindaco di Aprilia Lanfranco Principi. Da quando gli eredi di Giacomo Manzù, scultore di fama internazionale conosciuto come il Michelangelo del Novecento, ha deciso di vendere la casa di famiglia ad Aprilia e la attigua fonderia dove sono nati capolavori dell'arte dello scorso secolo, si è aperto il dibattito politico sull'opportunità di rendere quegli immobili dei luoghi culturali aperti a tutti.

A gestire la vendita del compendio immobiliare da 20 ettari è Christie's International Real Estate Rome Exclusive, rete internazionale di società immobiliari di lusso. Valore: 4,5 milioni di euro, ribassato rispetto al precedente tentativo di vendita, prima dell'estate, quando il prezzo era stato fissato a 6 milioni di euro. Colle Manzù ha cambiato nome negli anni Ottanta, per volontà dell'amministrazione comunale dell'epoca, proprio in onore dello scultore: prima era Campo del Fico.Oltre alla villa principale, progettata dallo stesso Manzù, e ai laboratori artistici dello scultore autore della "Porta della morte" della basilica di San Pietro, il parco ospita piante tropicali e alberi tipici della macchia mediterranea, un vitigno di tre ettari, 700 piante di ulivo, una piscina con spogliatoio e servizi, una dependance, un'abitazione per la sorveglianza, una ex fonderia artistica, un pozzo.Nella fonderia sono rimasti i gessi delle ultime opere del maestro, compresa l'ultima incompiuta, "la gondola nella tempesta". Quei calchi, così come gli strumenti di lavoro del Maestro, fanno parte del patrimonio in vendita. Il sogno dell'amministrazione Principi è che Colle Manzù diventi una casa museo, inserita all'interno dei circuiti turistici, e un centro studi per giovani appassionati di arte. Servirà non solo la volontà politica, ma anche la capacità economica di un ente pubblico nazionale.