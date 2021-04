Vigilia di Pasqua in campo per la Benacquista Latina: dopodomani (ore 18) recupero del match con Rieti

Avviso per i lettori: questo non è un pesce d'Aprile, è tutto vero.

La Benacquista Latina comunica ufficialmente che a seguito della nota ricevuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro la gara, valevole per il recupero della sesta giornata del girone di ritorno, tra la Benacquista Latina e la Giorgio Tesi Group Pistoia, inizialmente in programma per sabato 3 aprile alle ore 18 al Palabianchini, è stata posticipata a domenica 18 aprile sempre alle ore 18. Nel gruppo squadra di Pistoia sono emerse negli ultimi giorni tre positività al Covid-19. Contestualmente la Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il recupero della nona giornata del girone di ritorno, inizialmente prevista lo scorso mercoledì 31 marzo alle ore 18 al Palabianchini, tra la Benacquista Latina e la Kienergia Rieti, a sabato 3 aprile sempre alle ore 18.

Ricapitolando: la gara con Rieti in cartello ieri, mercoledì 31 marzo, si giocherà dopodomani, viglia di Pasqua, mentre la sfida con Pistoia slitta al 18. Per adesso restano confermate le altre due date dei recuperi: il 7 aprile a Chieti e l'11 aprile a Cento.

Recuperi: Chieti 6 gare; Stella Azzurra Roma e Ferrara 5; Benacquista, Rieti 4; San Severo, Cento 3; Pistoia, Ravenna 2; Forlì, Napoli, Scafati, Eurobasket Roma 1

