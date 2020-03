Malore in casa, intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza per un uomo

Un uomo è stato soccorso in casa a Latina, nella centralissima via Oberdan, dopo che i familiari hanno dato l'allarme perché non rispondeva al portone di casa e al telefono. Sono intervenuti vigili del fuoco e un'ambulanza dell'Ares 118. L'equipaggio dei pompieri è riuscito a entrare in casa e ad aprire ai sanitari che hanno prestato le prime cure all'uomo che era stato colto da malore.



Subito dopo è stato portato in ambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Le sue condizioni sembrano abbastanza serie.