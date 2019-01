Videoforum su fisco e lavoro, sette città collegate in provincia di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette città collegate contemporaneamente nel videoforum su "Fisco e lavoro" in programma domani - 23 gennaio - dalle 9,30 alle 13,30. Per la prima volta nella circoscrizione dell’Ordine dei commercialisti di Latina - unica esperienza in Italia - il videoforum sarà trasmesso oltre che nel capoluogo anche a Terracina, Fondi, Priverno, Sezze e Sabaudia, come riportato dal quotidiano ItaliaOggi.«Nello stesso momento tutti gli iscritti all’Albo, potranno seguire il convegno - dice il presidente dell'Ordine, Efrem Romagnoli - aggiornarsi e conseguire crediti formativi, gratuitamente e senza doversi spostare dai luoghi in cui esercitano la propria professione».Il convegno tratterà temi come la rottamazione e le sanatorie fiscali; flat tax e nuovo regime dei forfettari; la riforma delle pensioni e quota 100; la fatturazione elettronica; la riforma del fallimento; decreto dignità e contratti a termine; antiriciclaggio e anticorruzione; whistleblowing; iper e super ammortamento e tassazione utili reinvestiti; il processo tributario telematico; equo compenso e qualifiche professionali.