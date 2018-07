Viaggiava sul treno con oltre mezzo chilogrammo di droga: ventenne arrestato

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato da personale della Guardia di Finanza di Latina, nell’ambito dei servizi predisposti dal comando provinciale finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti



I militari della Compagnia di Terracina, a seguito di un controllo lungo la tratta ferroviaria Priverno Fossanova–Monte San Biagio Terracina Mare, hanno individuato a bordo del treno proveniente da Roma in direzione Minturno, un giovane di origini nigeriane che aveva con sé 518 grammi di marijuana.



La sostanza stupefacente era avvolta in un involucro di cellophane, occultata all’interno di una scatola di scarpe, nel tentativo di far apparire un normale acquisto di merce. Il nervosismo del ragazzo, però, ha insospettito i finanzieri che dopo aver chiesto i documenti hanno effettuato la perquisizione, dalla quale è emerso il possesso della droga. Il ragazzo deve rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA