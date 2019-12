La via principale del parco Falcone-Borsellino sarà intitolata ad Altiero Spinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Commissione Toponomastica del Comune di Latina ha votato oggi all'unanimità la proposta di intitolazione della via principale del Parco Falcone-Borsellino ad Altiero Spinelli, padre fondatore dell'Unione Europea e autore del Manifesto per un'Europa libera e unita, scritto a Ventotene.«Un'intoitolazione davvero significativa per noi - commenta la consigliera di Lbc Valeria Campagna - soprattutto in considerazione dell’attuale momento storico in cui il progetto di integrazione europea rischia la sua disintegrazione. Grazie a Mario Leone, Vice direttore dell'Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli" e Segretario Regionale del Movimento Federalista Europeo, che da anni con determinazione porta avanti questa battaglia».L'iter per l'intitolazione risale al settembre 2014 quando la proposta fu portata in Consiglio comunale dall'ex consigliere Omar Sarubbo.